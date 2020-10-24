Медицина, безопасность и услуги. Винница заняла восьмое место по комфортности городов

Винница заняла восьмое место в рейтинге комфортности городов от журнала Фокус. Сильные стороны областного центра — медицина, безопасность и доступность услуг. В частности, именно в Виннице создали первый протокол лечения Covid, построили множество островков безопасности на дорогах.

Именно медицина, а также безопасность и экология в этом году снова вывели Винницу в лидеры комфортных городов. А еще здесь сокращают бюрократию и очереди в учреждениях. Большинство услуг можно получить онлайн.

Жители очень любят родной город.

И когда говорят о недостатках — это только для того, чтобы сделать его лучше.

Уже второй год в Виннице добиваются, чтобы водоканал перешел в собственность города, там обещают контролировать качество. Не менее контроля требуют водители и за урбанистическими изменениями. Хотя это чуть ли не единственный город в стране с десятками безопасных островков, они иногда становятся преградой для движения.

Хотя именно из-за безопасности Винницу признали лучшей. Ситуационный центр имеет более 800 камер по всему городу.

Благодаря им раскрывают преступления и помогают обойти пробки.

Жители поддержали свой город в 22 отраслях. Хотя иногда жалуются — не хватает общественного транспорта. Но именно Винница первой ввела полноценный е -билет, которым можно рассчитаться в трамвае и автобусе.

Топ-5 самых комфортных городов мира для туристов на колясках

Рейтинг городов мира, комфортных для туристов на колясках, составил тур-сервис Skyscanner. Первое место Амстердам, на втором месте испанская Барселона, третья позиция за Берлином. Также в первую пятерку рейтинга вошли австрийская Вена и ирландский Дублин.

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