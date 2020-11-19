Медицина, доставка, онлайн-платформы: какой бизнес удержался на карантине

Высокоскоростной интернет в нынешних условиях становится стратегическим товаром. Если пандемия затянется, то онлайн-услуги станут незаменимыми.

Школам и университетам качественный интернет понадобится для преподавания материала, магазинам и сфере услуг — для заказов и оформления доставки, бизнес переводит свои встречи, тренинги и конференции в онлайн.

Карантин переместил торговлю в онлайн, и это сыграло на руку Новой почте. С марта они отправили 13 млн посылок, что на треть больше, чем в прошлом году.

Компания быстро адаптировалась к пандемии — доставляла лекарства, увеличили количество почтоматов, внедрила все возможные бесконтактные способы оплаты, экспресс точки облуживания, задействовали уличных администраторов. В такое сложное время здесь не уволили ни одного работника.

— Впереди у нас сезон, мы ожидаем рост еще на 30% грузооборота, мы к этому готовимся, мы увеличили количество мотокурьеров практически в два раза, мы сейчас будем искать 2 500 новых сотрудников, — рассказал директор по развитию сети Новой почты Евгений Тафийчук.

Удержались на плаву и частные школы. Их чуть ли не первыми закрыли на карантин, но выиграл тот, кто вовремя перешел в онлайн.

Несмотря на все, от коронавируса выиграл медицинский бизнес. За полгода отрасль заплатила налогов на 440 млн грн больше, чем в прошлом году. В выигрыше аптеки, фарма и частные лаборатории, хуже частным больницам, потому что люди боятся идти на прием, чтобы не заразиться. Зато прибыли лабораторий впечатляют.

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Стабильные прибыли и у онлайн-медиасервисов — Netflix вдвое увеличил количество подписчиков. В MEGOGO во время весеннего карантина тоже был всплеск подписчиков, летом их стало меньше. Но они сориентировались, и кроме фильмов предложили спортивные каналы, аудио книги, подкасты.

-У наших пользователей падают доходы, и мы так же должны меньше зарабатывать, но мы использовали это время, изменить наше направление развития. Если бы мы ничего не делали, у нас бы так же ухудшились показатели, — рассказал директор по стратегическому развитию MEGOGO Иван Шестаков.

Упомянутые отрасли действительно оказались в выигрыше, но возможностью надо еще уметь воспользоваться. Предприниматели говорят, за эти 9 месяцев они ввели сервисы, которые планировали реализовать за несколько лет. И не прогадали, потому коронакризис требует от бизнеса смелых действий.

Креативная индустрия

Из-за введенных карантинных мер в Украине креативная индустрия потеряла $3 млрд, что составляет 2% ВВП.

Такие цифры озвучил министр культуры и информполитики Александр Ткаченко

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