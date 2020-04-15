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Медицина онлайн: в Жмеринке врачи консультируют пациентов в Telegram

Эпидемия коронавируса подталкивает украинских медиков искать новые виды услуг, а медицина онлайн часто является тем спасительным островком для тысяч людей, которые не могут выйти из дома.

Врачи Жмеринки лечат пациентов через социальные сети. В районной больнице создали Telegram-канал, где ежедневно информируют жителей города и района о ситуации с вирусом. А самое главное — предоставляют профессиональные консультации, выписывают рецепты от боли в пояснице или в случае высокого давления.

Все это делают, чтобы люди меньше ходили в медучреждения. Подробности в сюжете Людмилы Цымбалюк.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, что 1 апреля в Украине стартовал второй этап медицинской реформы.

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