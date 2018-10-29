Медицина и промышленность – как в Польше создают стартапы будущего

В одном из спортзалов Польши сейчас не протиснуться. Держатель UchFit – это разработка в яблочко. Она – для каждого тренера или желающего позаниматься спортом. Решает проблему, где можно поставить комфортно, и безопасно бутылку, полотенце или телефон. Держатель на магните, поэтому его можно прицепить где на металле.

Разработчики стартапа – выходцы политехники Лодзи. Здешний университет любые идеи студентов или работников поощряет. Здесь думают и о технологиях будущего, и над решением современных проблем.

В одной из лабораторий работают над системой, нужна любому завода или фабрике – компрессором, который запускает в работу производство. Часто в нем накапливается воздух – это чревато взрывом и тогда неизбежна гибель работников и экономические потери. По соседству – лаборатория ветроэнергетики. Здесь пытаются повысить мощность турбин для небольших ветроэлектростанций.

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Медицина – одна из отраслей, где стартапам очень рады. В био-нано-парка Лодзи постоянно сотрудничают с медуниверситета, которые знают – главная задача сейчас не как лечить, а как сделать так, чтобы человек в больницу не попала. Например, браслет, который следит за количеством воды в организме и подает сигнал в случае проблем, или технология, которая подсказывает, либо физическим упражнением лучше заняться именно в этот момент. И это вещи, над которыми должны думать именно инноваторы, люди не из системы – не врачи или медсестры.

На сегодня в Польше полтысячи вузов, 16 технологических парков и десятки бизнес-инкубаторов, которые сотрудничают и ищут новаторов, чтобы вместе развивать новые технологии.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, Польша предложила Германии альтернативу Северного потока-2.

Опубликовано Октябрь, 29 в 17:12



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