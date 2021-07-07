Механическая рука в космосе: как роботы помогают астронавтам на МКС

Робот упрощает работу не только на земле, но и на орбите, чтобы астронавты меньше выходили в открытый космос для транспортировки грузов и ремонта. Для этого разработали роботизированный манипулятор.

Установят его на российской части станции, где до сих пор такого совершенного механизма не было.

Роботизированный манипулятор изготовлен ведущим французским производителем Aribus совместно с нидерландскими учеными.

Роботорука длиной 11 метров сможет самостоятельно передвигаться к обшивке станции. До сих пор грузовые работы космонавты выполняли самостоятельно и тратили много времени на то, чтобы обойти препятствия.

Астронавт Европейского космического агентства Андре Куйперс признается, что вместе с коллегами с радостью передаст тяжелую и часто неблагодарную работу технике.

— Выход в открытый космос — трудная задача. Он требует много времени, расхода кислорода и энергии. И конечно, это каждый раз немного опасно. Мы с удовольствием не станем ремонтировать извне станцию, если это можно будет сделать роботорукой, — рассказал он.

Рука работает с точностью до пяти миллиметров. На работу не влияет ни космическая радиация, ни сверхнизкие температуры.

На станции сейчас два таких устройства — канадского и японского производства. А вот в российской части МКС — только механическая рука, которая лишь немного облегчала жизнь астронавтам. Теперь с новым девайсом они смогут больше времени уделять научным экспериментам.

Управление сделали без сенсорных экранов, а с классическими переключателями — для большей надежности.

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