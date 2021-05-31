Мехатроника в школе: в Днепре открыли кабинеты с немецкими конструкторами
В Днепре открыли три новых образовательных кабинета, где дети смогут овладевать азами технических профессий и знакомиться с профессией будущего – мехатроникой.
В классах установлены современные немецкие конструкторы – оборудование, которое фактически моделирует реальную копию промышленного производства.
Проект стал возможным благодаря кооперации городского совета Днепра и украинской промышленной компании Интерпайп. Последняя на оснащение новых кабинетов выделила почти 1,5 млн грн.
– Здесь смогут учиться не только ученики школы №69, но и воспитанники всех школ, которые находятся рядом. Это очень большая помощь в рамках реализации концепции Новая украинская школа, – говорит заместитель начальника управления образования департамента гуманитарной политики Днепровского горсовета Елена Яковенко.
В компании Интерпайп участие в технических проектах объясняют нехваткой специалистов.
– Нет операторов, токарей. И это проблема не только нашей компании или города Днепр, но и всей Украины, – отмечает председатель правления Интерпайп НТЗ Сергей Костенко.
Глава экономического комитета Верховной Рады Дмитрий Кисилевский, по инициативе которого в Днепре и появляются интерактивные и современные образовательные центры, убежден, что будущее страны – за образованной молодежью, которая остается работать в государстве.
– Нам нужно шаг за шагом возрождать систему подготовки как квалифицированных рабочих, которые могут работать на станках, так и инженеров, которые знают, как управлять этим оборудованием. Без современного технического образования нам будет очень трудно возродить экономику и промышленность, – объясняет он.
Президентский университет в Украине
31 мая глава государства Владимир Зеленский во время форума Украина 30. Образование и наука сообщил о создании президентского университета в Украине.
В учебном заведении будут преподавать лучшие преподаватели, а образование будет бесплатным.
Университет будет готовить специалистов по информационной и кибербезопасности, специалистов искусственного интеллекта, нанотехнологий, аэрокосмических, энергетических и биотехнологий.
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