Мемориал жертв Голодомора – день памяти погибших

С цветами, колосьями и лампадками, еще за несколько часов до начала люди непрерывно идут к Мемориалу жертв голодомора в центре Киева.

Почти 4 млн погибших. Это только официальная статистика. На самом деле жертв было в 10 млн, убеждены исследователи. Коммунистическая верхушка еще десятилетиями запрещала даже вспоминать о тех страшных событиях. Но мир узнал. Уже 26 стран признали голодомор геноцидом украинского народа.

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Шквал критики и возмущения в сети вызвало заявление российского МИД. Рупоры Кремля продолжают утверждать – геноцида не было. От голода, мол, страдали многие народы бывшего Советского Союза. Традиционную поддержку украинскому народу выразили Соединенные Штаты. А на сайте Госдепа появилось критическое к Москве заявление – сегодня украинцы снова погибают в результате попыток России уничтожить их идентичность и западные устремления. Однако Кремлю это не удастся.

Минутой молчания ровно в 16 часов почтили память погибших от Голодомора по всей Украине.

Миллионы украинцев зажгли свечи в храмах, на центральных площадях и в своих домах. Чтобы помнить, чтобы больше не допустить.

К слову, счет на миллионы: сколько украинцев умерло во время Голодомора.

Опубликовано Ноябрь, 24 в 20:22



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