Видео
Укр Рус
Поддержать
Укр Рус
Популярные Эксклюзив
Ее искали 6 месяцев, а ДНК так и не совпала: дочь о гибели матери из-за удара по ТЦ Амстор в Кременчуге
Повалил на пол, ударил ногой в голову и лупил кулаками. В Белой Церкви мужчина избил работницу АЗС
Форма правления и неприкосновенность депутатов: ключевые изменения в Конституции Украины
Выдержит ли ЗАЭС взрыв и какие территории в зоне повышенного риска — радиобиолог
Запорожье, Муравейник, Москаленко: в Украине переименуют ряд населенных пунктов
Андрей Почтев

”Меня ранило, а свои бросили”: истории пленных российских захватчиков

Страх перед тюрьмой заставил некоторых россиян присоединиться к рядам оккупационных войск и полагаться на судьбу. Она была к ним благосклонна: эти россияне, по крайней мере, выжили. Сейчас в плену жалуются, что их командирам было наплевать на солдат, а раненых бросали на произвол судьбы.

33-летний строитель из Краснодарского края объясняет, как оказался с оружием в руках в Украине – путем обычного устрашения. Его судьба как типичный сценарий российского командования для своего пушечного мяса.

– Как только мы заехали, наш КамАЗ обстреляли и я получил ранение. Другие солдаты бросили бронежилеты, автоматы и вплавь через реку двигались к своим. А нас, раненых, оставили на берегу, я не мог плыть. Бросили, как говорится, – рассказывает военнопленный Ксандр.

23-летний Сергей из Иркутской области — также строитель и мобилизованный осенью прошлого года. Отношение российских командиров к своим солдатам характеризует лишь нецензурными словами. Рассказывает, что в плен попал внезапно, а их командиру было безразлично.

В Запорожье, в плену, оккупант говорит, что уже пришлось слышать, как его сограждане обстреливают ракетами город и окрестности. Правда, последствия подобных обстрелов своими глазами пока не видел. И по российскому телевидению им такого не рассказывают.

Пленные рассчитывают на обмен и возвращение домой. И призывают других россиян опомниться от мрака их пропаганды.

Война в Украине, полон
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Популярные видео
Готовы ли белорусы свергнуть Лукашенко и для чего Пригожин Путину в Беларуси
“Меня ранило, а свои бросили”: истории пленных российских захватчиков
Бессмысленные закупки для укрытий во время войны: как оправдываются инициаторы
“Меня ранило, а свои бросили”: истории пленных российских захватчиков
РФ передала украинских военных в Венгрию в политических интересах Орбана — Кулеба
Дмитро Кулеба
Ракеты от США и Британии, боеприпасы от Норвегии и Дании: итоги Рамштайна-13
“Меня ранило, а свои бросили”: истории пленных российских захватчиков
Не шевелятся по несколько суток на позиции! Как работают снайперы на передовой
“Меня ранило, а свои бросили”: истории пленных российских захватчиков
Больше видео
Украина На замену вагнеровцам: в Бахмут заходят новые подразделения войск РФ
Бахмут, Череватий
Украина Пилот Karaya: одна эскадрилья F-16 в корне изменит ситуацию
Вадим Ворошилов (Karaya)
Происшествия Журналисты Фактов ICTV попали под обстрел в Северске
“Меня ранило, а свои бросили”: истории пленных российских захватчиков
Общество Украинская молитва в лавре: как Епифаний провел литургию в Вербное воскресенье
“Меня ранило, а свои бросили”: истории пленных российских захватчиков
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь