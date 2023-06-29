”Меня ранило, а свои бросили”: истории пленных российских захватчиков

Страх перед тюрьмой заставил некоторых россиян присоединиться к рядам оккупационных войск и полагаться на судьбу. Она была к ним благосклонна: эти россияне, по крайней мере, выжили. Сейчас в плену жалуются, что их командирам было наплевать на солдат, а раненых бросали на произвол судьбы.

33-летний строитель из Краснодарского края объясняет, как оказался с оружием в руках в Украине – путем обычного устрашения. Его судьба как типичный сценарий российского командования для своего пушечного мяса.

– Как только мы заехали, наш КамАЗ обстреляли и я получил ранение. Другие солдаты бросили бронежилеты, автоматы и вплавь через реку двигались к своим. А нас, раненых, оставили на берегу, я не мог плыть. Бросили, как говорится, – рассказывает военнопленный Ксандр.

23-летний Сергей из Иркутской области — также строитель и мобилизованный осенью прошлого года. Отношение российских командиров к своим солдатам характеризует лишь нецензурными словами. Рассказывает, что в плен попал внезапно, а их командиру было безразлично.

В Запорожье, в плену, оккупант говорит, что уже пришлось слышать, как его сограждане обстреливают ракетами город и окрестности. Правда, последствия подобных обстрелов своими глазами пока не видел. И по российскому телевидению им такого не рассказывают.

Пленные рассчитывают на обмен и возвращение домой. И призывают других россиян опомниться от мрака их пропаганды.

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