Меньше косметики и алкоголя, но больше лекарств: что украинцы покупают на карантине

Украинские маркетологи и исследователи изучили потребительские настроения и привычки граждан во время пандемии. Они, конечно, кардинально изменились. Украинцы чаще стали покупать в интернете, реже посещать бары и рестораны, меньше покупать алкоголя и экономить на одежде, обуви и парфюмерии.

Треть опрошенных отметила об увеличении бюджета на лекарства, более половины отметила, что 60% семейных денег тратятся на еду.

Из приятных акцентов это то, что граждане чаще стали выбирать украинские товары, даже если они дороже.

Дефицит масок во время первого карантина существенно потянул цены вверх, несмотря на это — спрос был сумасшедший. Сейчас паника утихла.

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Удаленная работа заставила людей покупать ноутбуки, столы и кресла. А закрытые залы спровоцировали спрос на спортивный инвентарь.

Интересно, что упал спрос на средства для бритья и косметику.

Всегда в фаворите, так называемые, социальные товары, как мука, крупы, сахар и масло. А вот алкоголя во время этого локдана, в отличие от предыдущего, покупают меньше

98% украинцев до сих пор предпочитают покупать продукты в супермаркетах, а не в интернете.

Кроме того, локдаун повлиял и культуру питания украинцев. Так, граждане стали чаще покупать красивую посуда домой. Речь идет о бокалах для вина, тарелках и прочее.

60% бюджета украинцы тратят на еду и коммуналку. Это свидетельствует о невысоких доходах. Большинство вынуждена экономить.

Как локдаун изменил расходы украинцев

В Украине карантинные ограничения повлияли на потребительские привычки 63% украинцев.

Кроме этого, 31% украинцев стали тратить больше на лекарственные средства.

Подробнее о том, как карантин изменил расходы украинцев — читайте на Фактах ICTV.

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