Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Логотип сайта
Поиск
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Видео / Украина / Политика

Меньше косметики и алкоголя, но больше лекарств: что украинцы покупают на карантине

Украинские маркетологи и исследователи изучили потребительские настроения и привычки граждан во время пандемии. Они, конечно, кардинально изменились. Украинцы чаще стали покупать в интернете, реже посещать бары и рестораны, меньше покупать алкоголя и экономить на одежде, обуви и парфюмерии.

Треть опрошенных отметила об увеличении бюджета на лекарства, более половины отметила, что 60% семейных денег тратятся на еду.

Из приятных акцентов это то, что граждане чаще стали выбирать украинские товары, даже если они дороже.

Дефицит масок во время первого карантина существенно потянул цены вверх, несмотря на это — спрос был сумасшедший. Сейчас паника утихла.

Читайте
Какие самые востребованные профессии в Украине и средние зарплаты

Удаленная работа заставила людей покупать ноутбуки, столы и кресла. А закрытые залы спровоцировали спрос на спортивный инвентарь.

Интересно, что упал спрос на средства для бритья и косметику.

Всегда в фаворите, так называемые, социальные товары, как мука, крупы, сахар и масло. А вот алкоголя во время этого локдана, в отличие от предыдущего, покупают меньше

98% украинцев до сих пор предпочитают покупать продукты в супермаркетах, а не в интернете.

Кроме того, локдаун повлиял и культуру питания украинцев. Так, граждане стали чаще покупать красивую посуда домой. Речь идет о бокалах для вина, тарелках и прочее.

60% бюджета украинцы тратят на еду и коммуналку. Это свидетельствует о невысоких доходах. Большинство вынуждена экономить.

Как локдаун изменил расходы украинцев

В Украине карантинные ограничения повлияли на потребительские привычки 63% украинцев.

Кроме этого, 31% украинцев стали тратить больше на лекарственные средства.

Подробнее о том, как карантин изменил расходы украинцев — читайте на Фактах ICTV.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Закрывают детсады и ясли: Польша срочно усиливает карантин
Закрывают детсады и ясли: Польша срочно усиливает карантин
Концерт группы Жадан и Собаки в Харькове отменили из-за нарушения карантина
Концерт группы Жадан и Собаки в Харькове отменили из-за нарушения карантина
Красная зона карантина будет в большинстве областей на следующей неделе — KSE
Красная зона карантина будет в большинстве областей на следующей неделе — KSE
Китайская вакцина для Украины и локдаун на Пасху в Австрии: главное о коронавирусе 25 марта
Китайская вакцина для Украины и локдаун на Пасху в Австрии: главное о коронавирусе 25 марта
Красных регионов уже десять: в Украине обновили зоны карантина
Красных регионов уже десять: в Украине обновили зоны карантина
Маску нужно носить даже на улице. Украинский ученый объяснил, почему это важно
Маску нужно носить даже на улице. Украинский ученый объяснил, почему это важно
Всеукраинский локдаун пока вводить не будут — Разумков
Всеукраинский локдаун пока вводить не будут — Разумков
1 267 случаев за сутки: статистика заболеваемости Covid-19 в Киеве
1 267 случаев за сутки: статистика заболеваемости Covid-19 в Киеве
Вверх Вверх

Знайшли помилку в тексті?

Помилка