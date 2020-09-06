Mercedes-Benz, Mustang и Lamborghini. В Киеве устроили автопробег кабриолетов

В столице состоялся первый автопробег кабриолетов. Более 100 автомобилей с открытой крышей, ретро автомобили и muscle car проехали колонной по улицам Киева.

Таким образом организаторы говорят, что хотели устроить действо под открытым небом и отвлечься от карантина и напряженной ситуации в стране. Такого количества ценителей кабриолетов даже не ожидали собрать.

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Rolls-Royce, коллекционные ретро Mercedes-Benz, Mustang и Lamborghini — все с откидной крышей. Такой концентрации кабриолетов на парковке возле дворца Украина еще не было. Пока одни автовладельцы хвастаются своими наглянцованными красавицами, на Kyiv Cabrio Session громко подъезжают новые и новые машины.

Завершили автопробег участники громкой вечеринкой с диджеями на парковке у торгового центра. Согласно карантинных мероприятий машины расположили на расстоянии, а танцевать можно было только у своего кабриолета.

Intercity Live 4: Eurotrip: как прошел фестиваль в Украине

Четвертый онлайн фестиваль Intercity Live 4: Eurotrip пролетел Украиной и Европой в последние выходные лета.

Мариуполь, Славянск, Северодонецк, Харьков, Запорожье, Днепр, Киев, Винница, Каменец-Подольский, Тернополь, Львов — стали вагонами с украинской стороны. Со стороны Европы в поезд присоединились Быдгощ из Польши, Эдинбург, Бухарест, Берлин, Цюрих, Лейпциг, Париж и Рига.

На этот раз фестиваль поддержали европейские партнеры — он получил гранты поддержку программы House of Europe. Это позволило команде сосредоточиться на лайнапом, вместо привычного уже предыдущего сбора средств на оборудование и помещения.

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