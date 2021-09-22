Сеть клиник Oxford Medical празднует 16-летие. 16 лет достижений украинской стоматологии
16 лет неустанного труда и помощи пациентам. Именно столько исполняется в этом году сети клиник Oxford Medical.
Среди отделений, сразу начали свою работу в сети — стоматологическое. Поэтому здесь есть что вспомнить и чем похвастаться.
Как отмечают специалисты клиники, отрасль в последние годы стремительно развивается.
— 16 лет назад те технологии, которые мы сегодня применяем каждый день казались просто фантастическими. А сегодня это наша работа, — говорит врач клиники Андрей Мишустин.
Но несмотря на такой, довольно почтенный возраст для частного медицинского учреждения, здесь продолжают и учиться и самосовершенствоваться.
2021-09-22
Теги: Медицина в Україні, Стоматологія