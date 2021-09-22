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Дарина Реготун |

Сеть клиник Oxford Medical празднует 16-летие. 16 лет достижений украинской стоматологии

16 лет неустанного труда и помощи пациентам. Именно столько исполняется в этом году сети клиник Oxford Medical.

Среди отделений, сразу начали свою работу в сети — стоматологическое. Поэтому здесь есть что вспомнить и чем похвастаться.

Как отмечают специалисты клиники, отрасль в последние годы стремительно развивается.

— 16 лет назад те технологии, которые мы сегодня применяем каждый день казались просто фантастическими. А сегодня это наша работа, — говорит врач клиники Андрей Мишустин.

Но несмотря на такой, довольно почтенный возраст для частного медицинского учреждения, здесь продолжают и учиться и самосовершенствоваться.

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