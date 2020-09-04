Меркель — за, Реттген — против. Повлияет ли отравление Навального на Северный поток-2

Немецкие политики меняют риторику после отравления российского оппозиционера Алексея Навального. Строительство российского газопровода Северный поток-2 нужно приостановить. История с Навальным выходит за пределы двусторонних отношений между Россией и Германией и требует единого жесткого ответа со стороны всей Европы.

Об этом заявил глава комитета по иностранным делам Бундестага Норберт Реттген — один из ведущих членов правящей партии ХДС, которого называют возможным преемником канцлера Ангелы Меркель.

Напомним, сама Меркель настроена продолжить строительство Северного потока-2. Евросоюз также призывает к совместной международной реакции, вплоть до санкций, говорится в официальном заявлении Верховного представителя ЕС по внешней политике и безопасности Жозепа Борреля.

В документе отмечается: применение химического оружия абсолютно неприемлемо ни при каких обстоятельствах, это серьезное нарушение международного права и международных стандартов в области прав человека.

Запад не сомневается, что за нападением стоит Кремль. Литва готовится поставить вопрос об отравлении Навального на следующем саммите ЕС 24 сентября.

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