Меркель — за, Реттген — против. Повлияет ли отравление Навального на Северный поток-2
Немецкие политики меняют риторику после отравления российского оппозиционера Алексея Навального. Строительство российского газопровода Северный поток-2 нужно приостановить. История с Навальным выходит за пределы двусторонних отношений между Россией и Германией и требует единого жесткого ответа со стороны всей Европы.
Об этом заявил глава комитета по иностранным делам Бундестага Норберт Реттген — один из ведущих членов правящей партии ХДС, которого называют возможным преемником канцлера Ангелы Меркель.
Напомним, сама Меркель настроена продолжить строительство Северного потока-2. Евросоюз также призывает к совместной международной реакции, вплоть до санкций, говорится в официальном заявлении Верховного представителя ЕС по внешней политике и безопасности Жозепа Борреля.
В документе отмечается: применение химического оружия абсолютно неприемлемо ни при каких обстоятельствах, это серьезное нарушение международного права и международных стандартов в области прав человека.
Запад не сомневается, что за нападением стоит Кремль. Литва готовится поставить вопрос об отравлении Навального на следующем саммите ЕС 24 сентября.