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Факты / Видео / Украина

Мертвые лежат рядом с живыми: в Одессе нехватка коек для больных Covid-19

В одесской больнице больные коронавирусом вынуждены ждать своей очереди в коридорах, ведь свободных мест уже нет. Приемное отделение Одесской больницы №5 начало принимать больных коронавирус только неделю назад.

В заведении развернули 90 коек, однако они заполнились за несколько дней. Родственники больных публикуют в сети фото умерших, тела которых покрыты одеялами лежат в коридорах и палатах рядом с живыми людьми.

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Возле больницы постоянно стоят очереди с автомобилей скорой помощи. Администрация заведения утверждает, что оборудования для лечения пациентов достаточно. Однако не хватает санитарок и медсестер.

— За сутки мы принимаем по 50 пациентов. Это очень большая нагрузка. Пациенты в панике, персонал паникует. Есть такие моменты, когда умирают несколько пациентов одновременно, — рассказывает заместитель директора больницы.

Коронавирус в Украине

Уже второй день подряд в Украине зафиксировали рекордное количество выздоровевших. По состоянию на 3 декабря вылечиться удалось 15 372 пациентам. В то же время заболели коронавирусом 14 496 человек.

Сейчас Украина занимает 17 место в рейтинге распространения болезни в мире.

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