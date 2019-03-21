Мертвые телячьи души: схемы хищения государственных денег

Десятки миллионов гривен, как корова языком слизала – новая схема хищения государственных денег. Оказывается, что мертвые души – это не только о людях. На крупном рогатом скоте, которого на самом деле не существует, можно хорошо карманы паковать.

Уже год государство помогает дотациями хозяйствам – за каждого теленка люди получают 2,5 тыс. грн. За это время поголовье зарегистрированных телят увеличилось втрое, говорят в профильном министерстве. Но, как выяснилось, наличие скота в хозяйствах никто не проверяет, поэтому часто дотации платят за так называемые мертвые телячьи души.

Чтобы селяни держали хозяйство, а потребителям были мясо и молоко, с 2018-го на каждого теленок Минагрополитики выплачивает по 2,5 тыс. грн. дотации. Это сработало – только в Межречье поголовье выросло втрое. В Украине же – это четверть миллиона зарегистрированных молодых коров. Но Сергей говорит – в реестре случаются, так называемые мертвые души. Поэтому дотации получают те, кто скота вообще не имеет. Ведь фактически телят в хозяйствах никто не проверяет.

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Для оформления дотации следует показать в сельсовете бирку и паспорт скота. Проверить ее должен ветеринарный врач или агент по идентификации животных. На самом деле, никто никуда не выезжает.

Зарегистрировать несуществующего теленка нереально, говорят в сельсовете, где выплачивают дотационные деньги. Люди в селе знают, у кого сколько скота, так как вместе ее пасут. К тому же, раз в год местный ветеринар проводит вакцинацию и видит всех животных.

В Минагрополитики говорят – процедуру максимально упростили намеренно. И до сих пор ни одного случая подтасовок в реестре не обнаружили. О таком просят сообщать на горячую линию.

В прошлом году крестьянам выплатили 320 млн грн., в этом году запланировали 700 млн, сообщили в Министерстве. По прогнозам, желающих держать телят в 2019-м станет вдвое больше.

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