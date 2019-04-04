Металлические шипы и фотоловушки: на Закарпатье нелегалы охотятся на пограничников

На Закарпатье нарушители границы раскладывают ловушки для пограничников. Охотятся на наряды, которые охраняют 20-километровый участок зеленой границы между Украиной и Словакией. Местность горная, вокруг лес. Здесь чаще всего переправляют за границу нелегальных мигрантов и сигареты.

Пограничники значительно усилили охрану этого участка границы, привлекли дополнительные патрули и технику. Контрабандистам это не нравится. Чтобы навредить патрулям, они прячут в глине и опавших листьях самодельные металлические шипы, которые мгновенно прокалывают и блокируют колеса машины. А на деревьях развешивают специальные фотоловушки, с помощью которых он-лайн следят за движением пограничных нарядов.

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Охотиться на пограничников обнаглевшие нарушители начали еще в прошлом году. И только в двадцатикилометровом участке зеленой границы между Украиной и Словакией, вблизи села Завосино. Эта местность горная, вокруг густой лес. Поэтому здесь чаще всего переправляют за границу нелегальных мигрантов. На днях задержали трех граждан Индии.

Поток незаконных мигрантов активизируется. Потому что дороги подсохли, пройти легче, следы незаметны. Силовики усилили охрану этого участка границы, привлекли дополнительные патрули и технику. Местным это не нравится.

С начала года чопские пограничники уже задержали 16 нелегалов. В прошлом году – почти 180.

Ранее Факты ICTV писали, что украинские пограничники только с начала 2019 года задержали на границе с РФ более 60 граждан Украины, которые были завербованы российскими спецслужбами.

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