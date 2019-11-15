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Метеорный поток Леониды: когда пик и будет ли видно в Украине

Знаменитый ноябрьский звездопад начался 14 числа, но его пик приходится на эти выходные. В небе появятся от 10 до 15 метеоров в час.

Этот метеорный поток называют Леониды.

Нашествие метеоритов связано с кометой Темпеля-Туттля, которая ежегодно пролетает около Земли.

Частицы кометы входят в атмосферу Земли со скоростью более 70 километров в секунду. Некоторые метеориты как настоящие огненные шары.

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Астрономы предсказывают, что наиболее масштабным зрелищем Леонида будет в 2031, когда комета подойдет на максимально близком расстоянии к Земле. Увидеть звездопад можно будет и в Украине, если позволит погода.

Напомним, ранее Curiosity обнаружил высокое количество метана в воздухе на Марсе.

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