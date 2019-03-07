Метро в Ирпень и решение транспортной проблемы: агломерация Киева

Киев предлагает объединиться городам-спутникам. Создать агломерацию – экономический союз для решения общих проблем.

В частности, главной – транспортной. Ведь каждый из соседних городков и сел в столицу на учебу и работу едут почти 2 миллиона человек. И из-за недостатка объездных дорог все замирает в пробках.

Самостоятельно построить новые развязки Киев не может, потому что не имеет права распоряжаться областными путями. А пригороду просто не хватает денег. И именно агломерация поможет.

Создание агломерации привлечет инвесторов и те проложат в Ирпень и Вишневое метро, ​​рассчитывает киевская власть. Впрочем, местные жители в такие планы не слишком верят. Потому что так же Троещина или соседняя Борщаговка, которые когда-то были деревнями, хотя и стали Киевом, подземки ждут до сих пор.

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Но Киеву уже тесно в своих границах – сомнений нет. Поэтому создание агломерации – процесс необратимый. На Киевщине он затянется минимум лет на пять. Конечно, если общины согласятся.

К слову, стала известна дата начала и завершения реконструкция Шулявского моста.

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