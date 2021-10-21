METRO Украина проводит форум с участием мишленовских шефов из ЕС

К международному дню предпринимателя компания METRO Украина провела в Киеве масштабный форум с участием европейских мишленовских шефов. Ключевой акцент форума — поддержка HoReCa-индустрии и вообще малого бизнеса в Украине.

Во всем мире HoReCa является для нас фокусным и стратегическим партнером. И наша задача на рынке Украины — поддерживать и развивать HoReCa индустрию.

Данную платформу METRO Chef Forum мы основали и проводим уже во второй раз, чтобы поделиться решениями в продуктах, собственных торговых марок, финансовых решениях, а также юридических вопросах, предоставить цифровые решения.

Мастер-классы для участников провели известные украинские шефы. Своим профессиональным мастерством и экспертизой поделились также звездные мишленовские шефы из ЕС, которые специально приехали на форум.

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