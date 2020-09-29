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METRO начинает новую лояльность для поддержки HoReCa-бизнеса

Человечество уже привыкло путешествовать по миру. Это дало широкое поле для роста HoReCa-бизнеса. Но из-за коронавируса он получил мощный удар и нуждается в помощи.

Сейчас появилась тенденция, когда бизнес помогает бизнесу. Такую возможность в частности увидели в торговой сети METRO, которая имеет уже семнадцатилетний опыт работы в Украине.

В сети начали специальный лояльный формат – прайсинг для своих профессиональных пользователей с картой HoReCa.

— Одним из наших приоритетных клиентов является гостинично-ресторанный бизнес. Поэтому наша помощь им очевидна, – подчеркивает коммерческий директор METRO Украина Елена Вдовиченко.

Через мощный удар карантина по бизнесу, в том числе и по HoReCa, компании ищут новые пути, чтобы не только восстановиться, но и совершенствоваться в развитии. А тенденция помощи бизнеса бизнесу – мощный рычаг к позитивным изменениям не только в экономике, но и в общественном сознании.

Также эксперт Максим Несмеянов рассказал, как правильно выбирать овощи и ягоды в супермаркете.

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