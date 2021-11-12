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Миграционный кризис из-за Беларуси: Эстония готовится укрепить границу

Абрамова Юлия редактор ленты

Эстония готовится укрепить границу из-за кризиса с мигрантами, которых пытается экспортировать Беларусь.

Страна не граничит с Беларусью, но существует угроза, что мигранты оттуда могут проникнуть через территорию России.

Пока эстонские пограничники не заметили с российской стороны приготовлений к приему мигрантов для дальнейшего продвижения на территорию Эстонии и Латвии. Однако эстонцы предпочитают быть готовыми, если события начнут развиваться таким образом.

Тем временем, авиакомпании восточных стран начали отказываться от позорной роли, которую отвел им Лукашенко.

Белоруссия увеличила количество рейсов с Востока, открыв прямой путь для мигрантов, которых затем доставляет к границе. Компания Turkish Airlines пообещала не брать на борт в Минск граждан Ирака, Йемена и Сирии.

Совет Безопасности ООН провел накануне экстренное заседание по кризису на границе Беларуси и Польши, но резолюций не принимали.

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