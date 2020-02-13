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Миллион деревьев за день. Как присоединиться к акции Озеленение Украины

Посадить в сутки 1 млн деревьев по всей Украине. Такую зеленую инициативу запустили в соцсетях авторы проекта Озеленение Украины и к своему удивлению получили безумную поддержку. Теперь даже думают, что высадят более миллиона.

Главная идея акции – распространить ее за пределы Украины и привлечь как можно больше людей. Главная задача – это высадить в течение двух лет до 100 млн деревьев. И хотя в пределах планеты это капля, инициаторы считают, что из этого следует начинать. К началу акции в Украине остался месяц, а люди и даже целые компании уже тысячами присоединяются к инициативе. Детали в сюжете Сергея Силина.

Напомним, в Бельгии обычная семья построила себе дом, который полностью работает на альтернативной энергии.

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