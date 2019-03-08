Миллионные состояния, бизнес и мужчины-подчиненные: истории успеха украинских бизнесвумен

В Украине сохраняются сексистские настроения и часто 8 марта становится неким днем ​​откупа. Однако по данным ООН – прогресс у нас все же есть. В специальном рейтинге гендерного равенства Украина набрала 78 баллов из 100 возможных. Наравне с Беларусью, Азербайджаном и Замбией. Хотя к лидерам равноправия нам еще далеко – это Бельгия, Дания, Франция, Латвия, Люксембург и Швеция.

Дополнительные баллы Украина получила за закон О предотвращении и противодействии домашнему насилию, который вступил в силу в январе этого года. А вот хуже всего дела у нас с уровнем оплаты труда – у украинских женщин зарплаты заметно меньше, чем у мужчин – от 10% до 30%. Да и во власти и большом бизнесе женщин очень мало. Но они есть!

Филе Жебровской удалось создать один из лучших инновационных фармзаводов в Украине, который производит более 200 наименований лекарств и экспортирует их в 20 стран мира. Здесь работают 2,5 тыс. человек. Она всегда знает, чего хочет. Это качество и сделала Филю Жебровскую одной из самых влиятельных женщин в Украине. Ее состояние, по подсчетам Форбс, давно превзошло отметку $100 млн. Говорит: для успеха не имеет значения пол. Отдав завода несколько десятилетий своей жизни, в прошлом году Филя Ивановна передала бизнес в руки молодой команды управленцев, а сама начала заниматься стратегическим планированием бизнеса и воплощать юношеские мечты – усовершенствовать английский, начать танцевать и полететь в космос…

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Всегда изящная и на каблуках – и так уже 22 года. Она женщина, но это не мешает Наталье Еремеевой успешно управлять одной из крупнейших в Украине компаний по производству металлопластиковой продукции. Все начиналось с маленького цеха. Сейчас имеет современный завод с объемами более полутора тысяч конструкций в сутки, шестью сотнями подчиненных. Большинство – мужчины. Уже год, как из современного офиса Наталья переехала на производство. Но в мужской сфере, среди представителей сильного пола, чувствует себя как рыба в воде. Работу и семью Наталья, шутя, называет параллельными проектами. Признается, порой приходится делать непростой выбор, однако он всегда правильный. Секрет успеха прост – нужно просто верить в саму себя.

Ее кудри завораживают, а ум и опыт – гарантированно приносят победу во время любых бизнес-переговоров. Ирина Соловьева успешно руководит IT-компанией, занимающейся автоматизацией бизнес-процессов и информационной безопасностью. Рынок инновационный, конкуренция – жесткая. Но за 9 лет она смогла в 6,5 раз увеличить объемы производства. Все благодаря команде. Мотивация работников и четкая общая цель – вот залог успеха – убеждена Ирина.

И количество таких бизнесвумен, которые ломают шаблоны и преуспевают в якобы чисто мужской сфере, ежегодно увеличивается.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, какие цветы дарят на 8 марта.

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