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Тетяна Забожко |

Миллиардер Джефф Безос проведет в космосе 11 минут

20 июля в 16.30 по киевскому времени с площадки в Техасе состоится второй в истории туристический полет на орбиту.

В этот раз полетит миллиардер Джефф Безос и трое его спутников – брат Марк, 18-летний студент Оливер Деймен, который станет самым молодым путешественником в космос, и самая старшая космическая туристка – 82-летняя летчица Уолли Фанк.

Женщина всю свою жизнь мечтала попасть в космос, но до сих пор так и не смогла этого сделать.

Ракета New Shepard, разработанная компания Безоса Blue Origin, – полностью автоматизирована, поэтому профессиональный экипаж ей не нужен.

Полет в космос продлится 11 минут.

Право полета на космическом корабле New Shepard компании Blue Origin Джеффа Безоса продали на онлайн-аукционе за $28 млн.

В торгах принимали участие около 7,6 тыс. человек из 159 стран.

Однако анонимный покупатель отказался от участия в полете, и 18-летний голландец Оливер Деймен совершит его вместо него.

Смотреть трансляцию полета можно будет на сайте Blue Origin и YouTube.

Первый туристический полет в космос совершил 11 июля владелец компании Virgin Group и миллиардер Ричард Брэнсон с сотрудниками Virgin Galactic.

Экипаж корабля Unity находился в состоянии невесомости около шести минут, после чего приземлился в космопорте Америка.

Фото: Getty Images

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