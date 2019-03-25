Минимализм в квартире и шопинге: преимущества и как влияет на жизнь

Хочется больше общаться с детьми и друзьями, отдыхать, путешествовать, но – некогда. Сейчас нехватка времени сказывается на многих из нас: усталость, раздражение, недовольство жизнью – и как результат – депрессия. Но выход значительно проще, чем может показаться, утверждает переселенка из Донецкой области, а ныне киевлянка Анна Хрипункова.

Стоит только выбросить из дома весь хлам, не покупать больше чем надо, не загромождать жизненное пространство хламом. Психологи это подтверждают: чем просторнее в доме, тем проще планировать и анализировать ситуацию. А освобожденное от шопинга и примитивной суеты время открывает истинные ценности, появляется смысл и радость жизни.

Небольшая квартира, и места семье с двумя детьми хватает. Киевлянка Анна Хрипункова называет себя минималисткой и отмечает – когда освобождается пространство и время, проблем становится меньше.

Стилист Екатерина Филиппенко подтверждает: быть модным с минимальным гардеробом проще и дешевле.

Кровать-трансформер одновременно и шкаф, и ящик, и письменный стол. Принцип минимализма приспособили и к игрушкам.

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По мнению Анны, такой стиль жизни нуждается в деньгах лишь в начале: мебель на заказ, современная техника, качественная одежда. Далее в семьи автоматически на 90% высвободилось время, расходы уменьшились на 75%, качество питания выросла наполовину, на 80% уменьшилось мусора.

Зато обычная семья ежемесячно выбрасывает до 30 кг мусора, и это в основном через наше потребительское бескультурье.

Наука доказала: чем просторнее помещение, тем проще планировать и анализировать ситуацию. Освобожденное от шопинга и примитивной суеты время открывает истинные ценности.

К счастью, люди начали это осознавать, и минимализм и разумное потребление становятся даже модными.

К слову, свечи и минимум посуды: что такое хюге и особенности интерьера.

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