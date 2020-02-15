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Минимальные зарплаты и огромная нагрузка: в Украине не хватает медсестер

В Украине не хватает более ста тысяч медсестер. Именно от них зависит качественное лечение и здоровье пациентов, а они массово уходят из профессии или едут за границу.

Там платят как минимум втрое больше, чем в Украине. В отечественных заведениях минимальная зарплата, тяжелая морально и физическая работа. Поэтому выпускники медучреждений не спешат устраиваться здесь на работу.

С 1 апреля стартует реформа второго звена, тогда больницы будут финансировать Национальная Служба Здоровья. И уже от успешной работы именно заведений будет зависеть зарплата работников. Однако будет ли кому внедрять реформу в больницах – риторический вопрос.

Подробнее в сюжете Ирины Цымбал на YouTube Фактов ICTV.

Напомним, с 2020 года ранняя диагностика рака в Украине стала бесплатной.

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