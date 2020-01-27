Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Видео / Украина / Бизнес и финансы

Минимум 4 тыс. км новых дорог. Гончарук озвучил планы Кабмина на 2020 год

Премьер Гончарук объявил дорожные планы на 2020 год. Это строительство минимум 4 тыс. километров качественных дорог. Обещают изменить подходы и технологии прокладки дорог, ввести ИТ-технологии, а главное активно противостоять коррупции.

Флагманский проект – это дорога Решетиловка-Днепр, правительство хочет соединить первоклассной трассе Киев с Днепром, а затем с Мариуполем. В Кабмине признают, что подавляющее большинство дорог никуда не годится. Со своей стороны обещают минимизировать бюрократию. Детали в сюжете Ольги Чайко.

Напомним, в 2020 году в Украине будут открыты сотни новых школ, садиков и стадионов. Об этом написал в Facebook советник премьер-министра Юрий Голик, комментируя процесс на примере реконструкции опорных школ.

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Днепропетровская область лидирует в проекте Большая стройка – Юрий Голик
86,5 млрд грн: Гончарук представил план строительства дорог в 2020
Гончарук проведет шестое заседание Совета ассоциации Украина-ЕС в Брюсселе
В Украине создали оперативный штаб из-за коронавируса
Украина рассчитывает на €26 млн от ЕС на земельную реформу – Гончарук
Кабмин инициировал выплату компенсаций в случае задержек пенсий и зарплат
Сотрудничество с Deutsche Bahn не предусматривает продажу Укрзализныци – Гончарук
Гончарук предложил способ, как для госбюджета экономить по 2 млн грн ежедневно

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка