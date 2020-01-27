Минимум 4 тыс. км новых дорог. Гончарук озвучил планы Кабмина на 2020 год

Премьер Гончарук объявил дорожные планы на 2020 год. Это строительство минимум 4 тыс. километров качественных дорог. Обещают изменить подходы и технологии прокладки дорог, ввести ИТ-технологии, а главное активно противостоять коррупции.

Флагманский проект – это дорога Решетиловка-Днепр, правительство хочет соединить первоклассной трассе Киев с Днепром, а затем с Мариуполем. В Кабмине признают, что подавляющее большинство дорог никуда не годится. Со своей стороны обещают минимизировать бюрократию. Детали в сюжете Ольги Чайко.

Напомним, в 2020 году в Украине будут открыты сотни новых школ, садиков и стадионов. Об этом написал в Facebook советник премьер-министра Юрий Голик, комментируя процесс на примере реконструкции опорных школ.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.