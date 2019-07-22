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Факты / Видео / Украина / Политика

Минимум нарушений и высокая явка: как голосовали на Харьковщине

На Харьковщине отдали голоса более половины избирателей – почти миллион. Активнее были люди в городах, чем в области. Закрылись все участки вовремя.

Члены комиссии быстро приступили к подсчету голосов – засиживаться до утра никто не хотел. Сначала сверили списки избирателей – их количество должно совпасть с количеством корешков от бюллетеней. Неиспользованные бюллетени сразу аннулировали.

Нарушение в ходе голосования на одном из участков только одно – члены комиссии позволили избирателю проголосовать по загранпаспорту. Комиссия спорила, может ли этот голос повлиять на результат.

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Важнейший этап – ящики для голосования. На участке – 800 избирателей, это более 1600 бюллетеней. Наконец, когда опустошают все ящики, бюллетени разложили на две части – отделили партийные от мажоритарных. И начали подсчет голосов.

После подсчета партийных бюллетеней члены УИК определили, как избиратели отдавали голоса за кандидатов-мажоритарщиков. Четыре десятка избирательных листов люди испортили. В половине третьего ночи члены комиссии закончили работу.

Бюллетени члены УИК упаковали, подписали протоколы и акты и отвезли в окружную комиссию. Председатель комиссии уже настроился бодрствовать вторые сутки.

К слову, Факты ICTV рассказывали про результаты голосования по областям.

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