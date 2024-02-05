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Министр по делам ветеранов Лапутина подала в отставку | Новости Факты ICTV за 05.02.2024

— Сводка Генштаба 05.01.2024.

— Эвакуация из прифронтовых регионов.

— В среду Сенат США может проголосовать по законопроекту, который предусматривает помощь Украине.

— Немецкие чиновники готовятся к десятилетиям противостояния с РФ.

— Министр по делам ветеранов Юлии Лапутина написала заявление об отставке.

— Почему в Умани не начинают восстанавливать многоэтажку, которая пострадала от атаки РФ 9 месяцев назад.

Смотрите онлайн слот ICTV телемарафона Единые новости! Факты ICTV — последние новости Украины и мира в выпуске за 23.00 (05.02.2024).

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