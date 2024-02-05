Петр Демьянчук, Ведущий программы Факты
Министр по делам ветеранов Лапутина подала в отставку | Новости Факты ICTV за 05.02.2024
— Сводка Генштаба 05.01.2024.
— Эвакуация из прифронтовых регионов.
— В среду Сенат США может проголосовать по законопроекту, который предусматривает помощь Украине.
— Немецкие чиновники готовятся к десятилетиям противостояния с РФ.
— Министр по делам ветеранов Юлии Лапутина написала заявление об отставке.
— Почему в Умани не начинают восстанавливать многоэтажку, которая пострадала от атаки РФ 9 месяцев назад.
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