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Минкульт объявил о масштабной реконструкции замков, музеев и театров

Министерство культуры подготовило законопроект о противодействии хаотичной застройке. Министра Александра Ткаченко за 100 дней пребывания в должности поразило, как много приходит в учреждение документов на согласование строительства. Он обещает начать наводить порядок с застройкой исторических мест.

Также Минкульт добился получить из госбюджета 1 млрд грн, чтобы покрыть убытки, которые понесла креативная индустрия во время карантина. Их поделили Украинский культурный фонд и Институт книги. Поэтому возобновилось финансирование кинопроизводства и издательского дела.

Читайте: Вконтакте в Украине: Ткаченко поручил разработать план противодействия доступу

А еще Министерство культуры разработало план мероприятий по реконструкции культурных памятников на ближайшие годы под названием Большая реконструкция.

Министр обещает, что возьмутся реставрировать замки, музеи, театры. За пять лет на это планируют потратить 55 млрд грн. Поэтому Александр Ткаченко предложил местным органам власти активнее предлагать объекты для реконструкции.

Мероприятия по сохранению исторических памятников

В Минкульте отметили, что в 2020 году уровень поддержки культурной сферы в Украине догнал Албанию, где на культуру тратится лишь 0,2% из бюджета.

Также Александр Ткаченко добавил, что после 2008 года были заморожены практически все расходы на финансирование музеев и крепостей.

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