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Минобразования не признает результаты выборов президента Киево-Могилянской академии

Петро Дем'янчук

Минобразования не признает результаты выборов президента Киево-Могилянской академии, на которых победил Сергей Квит, заявил глава ведомства Сергей Шкарлет.

Он объяснил, что не может признать результаты выборов, проходивших с нарушением процедуры.

На видео из камер наблюдения видно, что избирательный ящик покидал участок почти на час. Хотя Квит писал об этом инциденте, о нападении и похищении ящика.

На последних выборах Квит набрал более 50% голосов. Однако министр образования отметил – он как бывший ректор точно не признает эти выборы. Приказ о проведении повторных выборов пообещал в течении двух месяцев.

В то же время бывший заместитель министра образования Егор Стадный утверждает, что у Минобразования нет полномочий отменять результаты выборов ректора Могилянки. Поскольку это делает оргкомитет выборов за четко прописанными условиями.

Последние выборы президента Киево-Могилянской академии прошли в январе 2022 года. По их результатам, бывший министр образования, председатель Национального агентства по обеспечению качества высшего образования Сергей Квит получил 235 голосов (52,80%), а в. о. декана факультета экономических наук Александра Гуменная – 191 голос (42,92%).

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