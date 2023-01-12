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Факты / Видео / Україна

Местность сложная, поэтому россиянам ничего не удается: бойцы ВСУ о ситуации на Восточном фронте

Владислав Круглов Журналист Факты ICTV, военный корреспондент

На Восточном фронте ситуация напряженная. Россияне безостановочно штурмуют Соледар, Бахмут и Клещеевку. Враг пытается взять контроль над этими населенными пунктами, наши военные не дают оккупантам продвинуться вперед.

Съемочная группа Фактов ICTV вернулась с позиций танкистов, защищающих Восточный фронт, именно благодаря этим людям у вражеской пехоты нет покоя, к тому же танкисты уничтожают россиян уже несколько месяцев, в то время как те, до сих пор не могут найти место расположения наших позиций.

Танкисты говорят, технику любят и ухаживают за ней, потому она не подводит.

Блиндажи украинских военнослужащих чем-то похожи на комнату в квартире, здесь есть все для комфорта – вода, тепло и электроэнергия. Военные говорят, делали все так, чтобы было как дома, потому что понимают, что эту зиму с врагом придется точно повоевать.

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