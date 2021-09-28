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Микола Олефіренко |

Миссис Европа 2021: 40-летняя львовянка победила в международном конкурсе красоты

40-летняя Зоряна Богдан из Львова победила в двух номинациях на конкурсе красоты Миссис Европа. Финал конкурса состоялся 26 сентября в столице Эстонии — в Таллине.

Женщина стала обладательницей сразу двух титулов Лучшая мать Европы и Лучшая спортсменка

Зоряна — мать четырех сыновей, и она может похвастаться не только своей большой семьей, но и спортивными успехами. Она является основательницей женского клуба по триатлону Мальвы. Спортивная команда создан для помощи женщинам достигать высоких целей, объединяя единомышленников в сильный коллектив. 

Украинка красотка также имеет успешную карьеру финансиста, умело распределяя время на спорт, работу и участие в конкурсах красоты.

Миссис Европа — международный конкурс красоты, в котором принимают участия страны Европы. Первое проведения мероприятия датируется 1928 годов в Париже. К участию допускались девушка европейской наружности, а отбор происходил по фотоснимкам.

C 2003 года победительница коронуется золотой диадемой с темным бриллиантом в форме сердца — такое украшение стоит около $400 тыс. Помимо всемирной известности, победа позволяет стать лицом крупных международных брендов, таких как Dolce&Gabbana и L’Oreal.

За победу в Миссис Европа в этом году боролись 14 красавиц из 11 стран. 

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