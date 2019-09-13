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Миссия МВФ будет работать в Киеве до 26 сентября

Миссия МВФ планирует работать в Киеве до 26 сентября.

Один из главных вопросов – эффективная антикоррупционная структура. Об этом накануне заявил в Вашингтоне представитель Фонда – Джерри Райс.

Он отметил, что МВФ остается заинтересованным в сотрудничестве с Украиной после парламентских выборов и смены правительства.

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Цель – заключение нового соглашения, рассчитанного на 3-4 года объемом $5-10 миллиардов.

К слову, ранее Гончарук сообщил, что переговоры с МВФ будут касаться новой трех-четырехлетней программы сотрудничества.

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