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Миссия невыполнима: почему трудно найти качественную украинскую швабру

Факты уже рассказывали об украинских лопатах или мотыгах, которые ломаются и гнутся при первом же контакте с землей. Наш следующий рассказ о швабре – она ​​тоже долго не выдерживает эксплуатации.

Дешевыми китайскими швабрами завалены все полки, украинского производителя не найти, единичные же динозавры не могут конкурировать с китайским импортом, а государство своего производителя упорно не поддерживает.

Факты обошли почти все магазины и интернет-сайты. Вывод печален – украинского орудия для уборки дома или садово-огородного инвентаря нет. Мы или не умеем производить этих элементарных вещей, или не хотим. Все на что способны – собрать дешевое и некачественное китайское и приклеить этикетку. Почему так, спрашиваем в Минэкономики. Однако, там пока ответа нет.

Факты ICTV ранее писали о том, как выбрать садовый инвентарь.

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