Мост на склонах Днепра: почему люди против и стоимость проекта

В Киеве на склонах Днепра раскинулся грандиозный проект. Речь идет о строительстве пешеходного моста от Владимирской горки до парка Крещатый среди уникальных Днепровских круч. Именно поэтому стоит в задымленных пробках центр Киева, пропуская краны и землекопы.

Пробки можно пережить, жаль только Днепровских круч, которые навсегда потеряют свой изначальный вид под мостом, в целесообразности которого именно здесь сомневается ЮНЕСКО.

С другой стороны 350 миллионов гривен, именно столько стоит проект – можно было бы направить на другие важные объекты Киева – ускорить Шулявский путепровод, достроить Гаванский мост или отремонтировать Окружную дорогу.

Но строительство уже замешано в скандале. Во-первых – есть сомнения в надежности конструкции. Переправа будет на высоте 22 метра, ее длина немалая – более 200 метров, насколько укрепят холмы и сделают ли правильное водоотведения – большой вопрос.

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Общественные активисты боятся другого – пешеходный мост разрушит старый столичный ландшафт.

К слову, В Украине продолжается мировой флешмоб. Люди выходят на улицы и убирают особенно заброшенные места, делают фото до и после и выкладывают в соцсети.

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