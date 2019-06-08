Мост стартапов в Одессе – как получить деньги на развитие идей

Украинские стартап идеи теперь можно реализовать за счет польских фондов. Министерство инвестиций и развития Республики Польша, а также польский институт разработали проект, который укрепит сотрудничество между двумя странами и повысит уровень стартап-рынка в Украине с привлечением иностранных средств.

300 млн гривен – столько денег вложили в отечественные стартап-проекты прошлого года. Хотя в соседней Польше эта сумма почти в четыре раза больше. Низкий уровень инвестиций специалисты связывают с тем, что наш рынок не развит, поэтому отечественные идеи ищут деньги за рубежом.

Чтобы улучшить ситуацию и оставить идеи в Украине, Министерство Инвестиций Польши и польский Институт в Киеве проводят своеобразный мост стартапов. На этот раз выбрали Одессу. Отечественные разработчики представят свои разработки иностранным инвесторам и лучшие получат финансирование. Главные критерии отбора – целесообразность, новизна и пользу для общества.

Смотрите: Стартапы начинающих бизнесменов: как получить деньги на свою идею

Но главное – хорошо презентовать проект и заверить представителей фонда, идея действительно стоит инвестиций.

Такое сотрудничество оживит не только экономическую стартап-систему, но и повысит уровень партнерства стран.

В Одессе среди польских инвесторов наибольшее доверие вызвала разработка компании Пульсар с Днепра. Они представили смарт-браслет для людей с эпилепсией и аутизмом.

К слову, телефон – глаза незрячих: инновационные стартапы в Украине.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.