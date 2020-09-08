Мест в больницах хватает и их количество еще планируют увеличить – Степанов

Глава Министерства здравоохранения Максим Степанов говорит, что несмотря на интенсивность болезни, Минздрав готовится к непростому сценарию развития коронавируса в Украине.

Поэтому основное внимание обращается на обязательное увеличение количества койкомест и обеспечения их аппаратами ИВЛ. Сейчас устройство подведено только до трети коек, а планируют обеспечить кислородом 80% мест в больницах.

Степанов подчеркивает, что сейчас коек в медучреждениях, кислорода, врачей хватает и летальность в Украине пока невысока.

— Я сам устал уже ходить в маске. Я так же хочу пойти на концерт или сделать любые другие вещи, которые у нас были до пандемии. Но это все влияет на здоровье, – добавил министр МОЗ.

Коронавірус в Україні

В Україні 8 вересня зафіксували 2 411 нових випадків Covid-19, а з початку пандемии количество инфицированных уже 140 479. За день выздоровели 940 человек и умерло 57 пациентов.

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