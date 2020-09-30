Место встречи всех народов. В Кракове украинцы строят интернациональное кафе

Украинцы в Кракове создают центр мира. Трое наших креативных соотечественников, которые там живут привлекли к себе польского товарища и обустраивают кафе. Хотят, чтобы их заведение стало местом встречи людей разных национальностей, чтобы именно здесь люди узнавали разные культуры, обычаи, языки, рождались новые идеи.

Трех украинцев и поляка соединила Нить, так будет называться первое в Польше украинское книжное кафе. Проект, прежде всего, социальный, направленный на интеграцию, говорят инициаторы.

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Каждый в проекте будет отвечать за свою часть, все четверо с нуля строят свою кофейню. Помещение на льготных условиях арендуют в старинном доме, бывшем цеху портных.

На стене один из соучредителей художник Александр Ганюшкин создаст тематический мурал, который будет рассказывать историю этого дома. Хотя помещение маленькое, но они постарались спроектировать его так, чтобы можно было и посидеть с друзьями, и книги выбрать.

Николай Ганюшкин будет заниматься гастрономической частью проекта. Он говорит, что утром будут завтраки, а после 14.00 и до закрытия вечернее меню из разных закусок.

А еще — раз в две недели будут делать кулинарный день, посвященный определенной стране. Потому идея не просто показать полякам украинцев, а чтобы сами украинцы стали открытыми к другим нациям.

Остались последние приготовления, вся четверка работает, чтобы сделать это место уютным и открытым для всех. Уже привезли первую партию украинских книг, среди них много детской литературы. Открыть украинское книжное кафе в Кракове планируют в начале октября.

Как во время пандемии работают кафе и рестораны в мире

Америка и Европа даже несмотря на продолжение эпидемии открывают кафе и рестораны, людей невозможно держать под замком более трех месяцев.

Однако ответственные рестораторы придумывают креативные идеи ради безопасности и внедряют новые правила отдыха, которые помогут в случае вспышки коронавируса.

В Германии кафе и рестораны работают на полную. Заведения к этому тщательно подготовились и выполняют главные правила.

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