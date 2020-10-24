Местные выборы 2020: день тишины, что нельзя делать в участке и как голосовать

Сегодня (24 октября) в Украине день тишины перед местными выборами. За любую агитацию нарушителям грозит штраф — гражданам от 510 до 850 грн, должностным лицам от 850 до 1360 грн.

Однако наблюдатели говорят, что нарушения все равно замечают. Некоторые кандидаты разместили скрытую агитацию, в которой нет прямых призывов, но сохраняется, например, цветовая палитра партий, элементы символики или шрифт.

В день выборов с собой на участок обязательно возьмите, кроме паспорта, защитную маску, по возможности антисептик и собственную шариковую ручку, которой и будете ставить отметки в бюллетенях. Маски обязательны и для избирателей, и для членов комиссии.

Важная дистанция — на входе в помещение и на участке. Здесь же должны измерять температуру. Людям с температурой более 37,2 рекомендовано воздержаться от посещения участка и обратиться к врачу. Однако избиратель все равно сможет проголосовать, но в отдельном порядке, объясняют в ЦИК.

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А те, кто тяжело болеет, или находится на самоизоляции, смогут проголосовать на дому, если успели подать заявление до 20 часов вчерашнего дня.

Большинство украинцев на участках получат 4 бюллетеня.

Выбирать будем глав общин, депутатов местного совета, районного и областного. Краткая инструкция, как правильно ставить отметку — будет на каждом из документов.

Но еще раз напомним. Бюллетень для избрания мэра или сельского головы будет привычный, где указаны кандидаты и стоит только поставить галочку или крестик. А вот выбирая партию в районный или областной совет, необходимо прописать еще и номер конкретного кандидата из списка политсилы, который вам импонирует.

Если случайно испортите бюллетень, можете его заменить непосредственно на участке. Тогда бракованный сразу уничтожат и выдадут новый. Правда, шанс на ошибку есть только один.

Строго запрещено: фотографировать бюллетень, снимать на видео и выносить за пределы участка.

Местные выборы 2020: вопросы и ответы

25 октября в Украине пройдут очередные местные выборы, на которых будут избираться региональные главы и депутаты.

Факты ICTV собрали главные вопросы и ответы про местные выборы 2020, в частности, как правильно заполнить бюллетени и повлияют ли зоны карантина в Украине на избирательный процесс.

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