Местами более 30 см снега и перекрыты дороги: как Украину засыпает снегом

На Украину обрушились сильные снегопады, из-за чего движение транспорта значительно усложнилось.

Во Львове снегопад парализовал движение транспорта и пешеходов — местами снега более 30 см. Большинство улиц города нерасчищенные, общественный транспорт курсирует с большими перебоями. На остановках образуются очереди, маршрутки переполнены, не ходят несколько трамваев.

Из-за снегопадов уже закрыли для грузовиков некоторые дороги — до Краковца и Шегини. Частично перекрыта Киев-Чоп. Из-за сложных погодных условий приостановил работу и аэропорт Львов. Аэропорт не принимает рейсы еще со вчерашнего обеда, часть отменили.

— Стихия, к сожалению, пока не отступает. Не исключаем возможности в том, что будут вводиться ограничения в движении в частности тяжеловесных грузовых автомобилей, как это сделали в соседних областях, а также пассажирских перевозчиков, — отметил спикер службы автодорог Ровенской области Дмитрий Леонтиюк.

Если непогода будет бушевать с такой силой и дальше — пассажирские перевозки отменят. В Карпатах местами намело больше метра снега. Еще больше беспокоит шквальный ветер.

На Днепропетровщине снежит с ночи, здесь также ожидают метели. В области уже развернули почти три сотни стационарных пунктов обогрева. С ночи коммунальщики работают в усиленном режиме — задействовали около сотни единиц спецтехники.

В Винницкой области также снежит. Здесь усилено режим работы экстренных служб. За ночь в области произошло несколько десятков аварий.

В Хмельницкой области создали передвижные пункты обогрева и техники повышенной проходимости на сложных участках трасс — в районе Каменец-Подольского и Волочисского районов.

Непогода в Киеве

Из-за сильных снегопадов столичная комиссия ТЭБ и ЧС 8 февраля приняла решение об ограничении въезда в Киев крупногабаритного транспорта, которое начнет действовать с 15.00.

В КГГА отметили, что эти ограничения будут действовать до улучшения погодных условий, а о снятии ограничений сообщат отдельно.