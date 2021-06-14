Месячная норма осадков в течение нескольких минут: улицы Запорожья превратились в реки
В Запорожье накануне прошел мощный ливень. За несколько минут в городе выпала месячная норма осадков.
Улицы населенного пункта – затоплены, под водой оказались машины, находившиеся на Набережной Магистрали и возле центрального парка.
Кроме того, затопленной оказалась даже карета скорой помощи.
Местные жители завалили соцсети фотографиями и видео потопа. Они резко раскритиковали работу местных властей и коммунальщиков, которые не подготовили сливную систему города.
В Украине сегодня будет переменчивая погода. На западе страны похолодает до +15, однако осадков не ожидается.
В восточных регионах воздух прогреется до +25, но при этом возможны осадки.
В Киеве прогнозируют переменную облачность. Днем столбики термометров покажут +21.
Затопление Харькова
На прошлой неделе грозы и ливни превратили улицы Харькова в реки.
Автомобили останавливались посреди дороги, поскольку не могли преодолеть водные препятствия.
В частности, затопление коснулось центра Харькова, а также прилегающих к нему улиц.