Месячная норма осадков в течение нескольких минут: улицы Запорожья превратились в реки

В Запорожье накануне прошел мощный ливень. За несколько минут в городе выпала месячная норма осадков.

Улицы населенного пункта – затоплены, под водой оказались машины, находившиеся на Набережной Магистрали и возле центрального парка.

Кроме того, затопленной оказалась даже карета скорой помощи.

Местные жители завалили соцсети фотографиями и видео потопа. Они резко раскритиковали работу местных властей и коммунальщиков, которые не подготовили сливную систему города.

В Украине сегодня будет переменчивая погода. На западе страны похолодает до +15, однако осадков не ожидается.

В восточных регионах воздух прогреется до +25, но при этом возможны осадки.

В Киеве прогнозируют переменную облачность. Днем столбики термометров покажут +21.

Затопление Харькова

На прошлой неделе грозы и ливни превратили улицы Харькова в реки.

Автомобили останавливались посреди дороги, поскольку не могли преодолеть водные препятствия.

В частности, затопление коснулось центра Харькова, а также прилегающих к нему улиц.

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