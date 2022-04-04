Месяц оккупации, ада и пыток: что происходит в пригородах столицы

Во всех освобожденных населенных пунктах Киевщины длится комендантский час до утра 5 апреля. Во всех освобожденных от российских войск районах проводится разминирование и зачистка от остатков захватчиков.

Выходить на улицу запрещено, людей просят не пытаться заехать в родные города и села, потому что это опасно, но исключение было сделано только для журналистов.

Мост через реку Ирпень был взорван, на улицах находится брошенная российская техника и тела росгвардейцев, которые ступили на украинскую землю и умерли.

Провалив наступление на Киев, оккупанты устроили террор в пригородах столицы. Гостомель, Ирпень, Буча почувствовали на себе месяц оккупации, ада и пыток от российских захватчиков.

Увиденное после освобождения столичных пригородов шокировало весь мир. На улицах Бучи – тела мирных безоружных людей. Некоторые со связанными руками, их перед смертью мордовали русские войска.

В одном из подвалов была комната для допросов украинцев, а в соседней комнате – пять замученных гражданских лиц со связанными руками и простреленными головами.

Министр обороны Украины Алексей Резников прямо называет российские войска фашистами.

— Это обычные рашисты-фашисты и это изверги. В этом столетии человечество увидит новый Нюрнбергский процесс. Будет происходить либо в Гааге, либо в Харькове, либо в Буче, либо в Ирпене. Очно или заочно, но мы их получим, я вам как юрист это говорю, – сказал он.

В то же время, после пережитого террора местные жители встречают украинских воинов. Дети на улицах кричат ​​”Слава Украине!”, а родители просят украинских военных никуда не идти, потому что было сложно пережить месяц бомбардировок.

Пока в Буче нет газа, воды и света. Местные жители готовят еду на костре. Кое-кто остался дома из-за наличия домашних животных, а мужчин оккупанты хватали посреди улицы.

Семья, выжившая в оккупации, рассказывает о зверствах российских изуверов.

– У нас знакомого разместили на впереди танка в первые дни войны, завязали глаза, связали руки, посадили на танк и пошли в атаку. Мирных ребят, детей, которым 17-18 лет, – говорит местная жительница Дина.

78 летняя госпожа Мирослава несет паек одинокой соседке. Люди сплачивались, делились едой. Так, говорит, и выжили.

Командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский призывает жителей пока не возвращаться домой, потому что в освобожденных городах Киевщины длится круглосуточный комендантский час.

– Вы видите сколько осталось здесь взрывных устройств, снарядов неразорвалось, поэтому нужно еще немного подождать. Для того чтобы весь комплекс был проведен, созданы безопасные условия, все погибшие будут идентифицированы, — говорит Александр Сырский.

Министр обороны вручил защитникам Киева заслуженные награды, а само награждение проходило на символическом месте – аэродроме в Гостомеле.

Сожженая российская техника, месиво из брошенных боеприпасов, пайков и личных вещей путинских военных. Отсюда началось полномасштабное наступление на Украину. Здесь оно и захлебнулось.

Фото: Depositphotos

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