Прочные и дешевые. Инженер из Николаева создает каяки по космическим технологиям

Космические технологии для спортсменов и туристов. Николаевский предприниматель Евгений Кулешов производит каяки из стеклопластика. Технология композита не нова, по ней изготавливают самолеты. Но в спортивной гребле на скорость нужна точность до миллиметров и граммов.

За три года инженер сделал для украинских спортсменов более сотни лодок и отработал свою модель каяка. Технология идеального стеклопластика — теперь его собственный секрет.

На каяках Евгения Кулешова тренируются спортсмены в гребном центре Днепра. А тестировать лодку на воде могут все желающие.

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Каякинг в Украине очень популярен. Поэтому Евгений сконструировал и производит спортсменам каяк для гребного слалома, а туристам морскую модель Катана.

В Николаеве прогулки на воде — популярный отдых выходного дня.

Спрос на украинские лодки из стеклопластика растет. Заказы у Евгения расписаны до конца года. И неудивительно: качество приближается к премиальным зарубежным аналогам, а цена вдвое ниже.

Среди украинцев все более популярным видом активного отдыха становятся путешествия на каяках. Овладеть лодкой и техникой гребли под силу даже тем, кто никогда не держал весла в руках.

Так можно снять стресс, сжечь лишние калории и улучшить работу сердечно-сосудистой системы. Ограничений по возрасту никаких. Ходить на них по воде безопасно и несложно.Так можна зняти стрес, спалити зайві калорії і покращити роботу серцево-судинної системи. Обмежень за віком жодних. Ходити на них по воді безпечно та нескладно.

В Киеве в 2019 году в будний день час аренды стоил 100 грн, целый день — 400 грн. Пунктов проката в Киеве немало.

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