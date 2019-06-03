Митинг на Хмельнитчине: от кого люди защищают Понинковскую картонно-бумажную фабрику

Уже четвертый год продолжается скандал вокруг Понинковской картонно-бумажной фабрики. Житомирские и столичные чиновники постоянно подают на предприятие в суд, якобы из-за нарушения экологических норм. Но руководство фабрики и экологи утверждают обратное.

Небольшой поселок Понинка бурлит. Несколько сотен человек вышли на защиту фабрики. Ведь на ней держится экономика всего поселка, другой работы здесь не найти. Но почему же некоторые политики и чиновники пытаются закрыть предприятие.

Житомирские чиновники обвиняют фабрику чуть ли не во всех экологических бедах региона. Хотя каждая из 25 экологических проверок никаких нарушений не нашла. Предприятие выиграло с десяток судебных исков. Но травля продолжается.

Смотрите: Электроэнергия и отопление для города: как работает мусороперерабатывающий завод Кракова

Главный критик комбината – нардеп Владимир Литвин 16 мая, с трибуны говорил, что предприятие не имеет очистных сооружений и загрязняет воду. Хотя 15 мая результаты тестов Национальной академии наук подтвердили соответствие воды в реках Хомора и Случь и питьевой воды в Новород-Волынском всем установленным нормам. Но депутаты Житомирского облсовета, даже обратились к президенту с требованием остановить работу фабрики.

На предприятии тоже не понимают, почему чиновники обманывают народ, подчеркивают – очистка от химии у них полная, и хотят еще больше улучшить, ведь сами здесь живут. Но политики упорно продолжают уничтожать комбинат.

Люди в отчаянии, они готовы перекрывать трассу в Новограде-Волынском, чтобы защитить от чиновников фабрику, которая дает работу для полутора тысяч семей и еще и обеспечивает весь поселок электроэнергией.

К слову, новое предприятие в Винницкой области не только работает по международным стандартам, но и по своим технологиям натуральности.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.