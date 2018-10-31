Митинг в Киеве: почему дорожает газ и когда украинцы почувствуют улучшения

Кабмин просит депутатов до 1 декабря принять бюджет 2019 и не заниматься популизмом. К такой риторике премьера подтолкнули уже традиционные пикеты за низкую цену на газ и повышение зарплаты и пенсии. Владимир Гройсман пояснил: болезненные реформы – это вынужденный шаг, ведь надо возвращать космические долги, плюс жизнь улучшится только при стабильной экономике. Аналогичные изменения пережили успешные страны Запада.

Украине же сейчас надо создать условия для бизнеса. В этом году, уже получили 1 млрд. инвестиций, наращиваем производства и экспорт одновременно, вопрос рейдерства до сих пор остается болезненным.

Традиционно под Кабмином митинги, на этот раз радикалы со сторонниками возмущались о высокой цене на газ.

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С повышением цены на газ, помощь получат почти 7 млн. семей, и чем ближе выборы, тем больших манипуляций на настроения людей следует ожидать – убежден премьер. Депутатов он предостерег от популизма и призвал не медлить с бюджетом, принять его до 1 декабря.

Сегодня же, чиновники утвердили новые критерии проверок бизнеса. Особое внимание – предприятиям с высоким риском. Такие будут проверять каждые два года. Остальные ревизоров могут ждать не чаще раза в пятилетку. Кстати, Кабмин уже запустил специальный портал, где можно посмотреть результаты проверок, уже проведенных. Чиновники констатируют: 73% предприятий до сих пор работают с нарушениями.

К слову, Нафтогаз обнародовал новые цены на газ.

Опубликовано Октябрь, 31 в 17:33



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