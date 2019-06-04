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Факты / Видео / Украина

Митинг в Переяславе-Хмельницком. Разгневанные люди осадили полицейский участок

С мамой и бабушкой убитого полицейскими мальчика встретились министр внутренних дел Аваков и председатель Нацполиции Князев. Они выразили соболезнования семье и пообещали оказать необходимую помощь для расследования обстоятельств трагедии.

Но станет ли от этого легче родным Кирилла. Кстати, отца мальчика сегодня забрала скорая. Ему стало плохо. Тысячи людей поддерживают родителей Кирилла и выражают свои соболезнования. В Переяславе-Хмельницком вечером собрались активисты и смотрели, как райотдел полиции охраняют правоохранители.

Под полицейским участком они требуют справедливого наказания.

Читайте: В Переяславе-Хмельницком участок полиции в дыму, протесты в Харькове и Киеве

Примерно в 20.30 там все загудело, туда приехали активисты из Киева, которые скандировали против произвола правоохранителей. Они забросали их дымовыми шашками, фаерами, затем они возложили цветы и детские игрушки. Чтобы напомнить, что на том месте произошла трагедия, и правоохранители убили пятилетнего невинного ребенка.

Сейчас ситуация стабилизировалась, митинг продолжается более или менее спокойно.

5 июня примерно в 10 часов утра, местные жители анонсировали митинг. Они планируют тоже выйти под отделение полиции и протестировать, чтобы больше такого беспредела не происходило, а само расследование было прозрачным. И, в частности, требуют перезапуска местной полиции.

Как сообщалось, 31 мая в Переяславе-Хмельницком 5-летний ребенок получил пулевое ранение в голову. Несколько дней врачи боролись за его жизнь, однако мальчик умер, так и не придя в сознание.

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