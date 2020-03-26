Митинги против газовиков на Харьковщине: кому выгодны и кто организовывает

Харьковскую область лихорадит от газовых бунтов — люди протестуют против добычи сланцевого газа.

Последняя акция протеста состоялась в феврале в городе Мерефа. Там в течение 5 часов люди блокировали трассу.

Газовиков прогнали и с Коротича и Чугуева. Эксперты убеждены, что это дело рук Кремля. России не выгодно чтобы Украина была энергонезависимой, потому и развернули активную антигазовую кампанию.

Используют свои привычные методы — манипуляцию, дезинформацию, накручивание через соцсети и подстрекательство на митингах. И если Украина не будет противодействовать — то проиграет. Подробнее в сюжете Татьяны Доцяк.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, как на Ровенщине люди протестуют против строительства деревообрабатывающего завода.

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