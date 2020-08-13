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Международный день левши: известные люди и чем гениальны

13 августа отмечают Международный день левшей. Их считают более творческими и все потому, что они эффективнее используют оба полушария мозга.

Таких людей на планете 10% и среди них немало гениев. К примеру, Юлий Цезарь, Уинстон Черчилль, Пол Маккартни. Они обладают сильным характером и мощным творческим потенциалом, убеждены психологи.

Сам же день левши учредили, чтобы привлечь внимание мира и, в частности, производителей бытовых товаров.

Кстати, интересно — исследователи говорят, что среди левшей больше мужчин, чем женщин.

День леворуких впервые отметили 13 августа 1992 года, по инициативе британского Клуба левшей. Так, левши всего мира стремились привлечь внимание производителей товаров к необходимости учитывать и их удобства.

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