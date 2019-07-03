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Международный день отказа от полиэтилена: объявлен челлендж Июль без пластика

Сегодня – Международный день отказа от полиэтиленовых пакетов.

Активисты призывают хотя бы сейчас заменить их экологичной тарой – бумажными пакетами, сумками из ткани или сетками. Цель акции – привлечь внимание к пагубным последствиям загрязнения пластиком окружающей среда.

Читайте: День без полиэтилена: топ-5 причин отказаться от пластика

Это также одна из многочисленных попыток воспитать у людей сознательное отношение к экологии. По данным ООН, ежегодно в мире используют 5 триллионов полиэтиленовых пакетов. В океан попадает 8 млн тонн пластиковой тары.

Морские жители глотают кусочки пластика – и погибают. Между тем на планете продолжается масштабная акция – с понедельника объявлено всемирный челлендж июля без пластика – участники попробуют прожить без пластмассовых упаковок и полиэтиленовых пакетов 30 дней.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, что в Украине заговорили о запрете полиэтиленовых пакетов.

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