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Василий Сафьянюк, Журналист Факты ICTV, парламентский корреспондент

Международный скандал: в ряде стран Украину на картах изображают без Крыма

Украинцы все больше учатся различать русскую пропаганду. Но мир до сих пор находится под значительным влиянием нарративов агрессора. К примеру, в Германии местные издательства разрабатывают и печатают карты, атласы и глобусы, где Украина часто изображена не только без Крыма – часть восточных и южных областей – это либо российская, либо спорная территория.

Таких издательств только в Германии нашли почти два десятка. Но еще больше поражает ситуация с американскими National Geographic и Google Maps. Географическая компания в своей печатной, электронной продукции и глобусах изображает Украину по-разному. В частности, Крым изображается и как территория Украины, и как серая зона в составе Украины, и как вообще ничейный кусок земли.

Основатель проекта Stop Mapaganda! Николай Голубей убежден, что это не редкие или случайные ошибки, а целенаправленная работа, вероятно, направленная из России. Поэтому направил письма во все эти издательства с требованием наказать тех, кто пропагандирует путинские нарративы. Для этого активист также зарегистрировал петицию на сайте президента Украины с призывом создать эффективный механизм борьбы с распространением фейков об Украине в образовательных материалах и электронных картах.

В Госгеокадастре уверяют: активно работают со своими международными коллегами, особенно с Международной картографической ассоциацией, и достигли приостановки там членства России. Но признают, что повлиять на иностранные частные компании очень сложно.

— Если издательства совершили эти ошибки бессознательно, то должны извиниться и заплатить штраф. Если же сознательно – наказание должно быть серьезным, – убежден бывший министр иностранных дел Павел Климкин.

Министерство иностранных дел занимается этой проблемой с начала открытой российской агрессии с 2014 года. МИД добился принятия нескольких резолюций Генассамблеи ООН о принадлежности Крыма Украине. И этот аргумент каждый раз напоминают нарушителям международного права.

Война в Украине, Донецкая область, Запорожская область, Карта, Крым, Луганская область, Херсонская область
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